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Аргументы и Факты

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Mash: родовое поместье Тимура Иванова могут снести, так как это самострой

Mash: родовое поместье Тимура Иванова могут снести, так как это самострой

Родовое поместье бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, могут снести, так как оно оказалось самостроем.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Нужно перестать уничтожать строения в России у нас что много пустующих домов?  Можно провести экспертизу и зарегистрировать и продать за кругленькую сумму которая пойдет в бюджет России. Можно как во время Сталина отдать под детский дом для детей. РВСН.
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17 час.
И
Иван
Да сделайте санаторий, дом отдыха, слегка перестроив,- и доход гос-ву. Или отдать под дом престарелых творческих работников- Заслуженных и Народных, забирая 50-75% их пенсии, то-есть будет практически самоокупаемым, весьма нужным, престижным объектом для людей,так много сделавших ьдля страны. Такой престижный объект затмит понятие &quot;Дом для престарелых&quot;, он станет, со временем, очень популярным, и для престарелых, и для их родственников: Прекрасное место, прекрасное окружение и условия, забота и уход персонала. И рабочие места для населения вокруг.                                                 Ивавн Ше.
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6 час.

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