Mash: родовое поместье Тимура Иванова могут снести, так как это самострой

Нужно перестать уничтожать строения в России у нас что много пустующих домов? Можно провести экспертизу и зарегистрировать и продать за кругленькую сумму которая пойдет в бюджет России. Можно как во время Сталина отдать под детский дом для детей. РВСН.

И

Иван

Да сделайте санаторий, дом отдыха, слегка перестроив,- и доход гос-ву. Или отдать под дом престарелых творческих работников- Заслуженных и Народных, забирая 50-75% их пенсии, то-есть будет практически самоокупаемым, весьма нужным, престижным объектом для людей,так много сделавших ьдля страны. Такой престижный объект затмит понятие "Дом для престарелых", он станет, со временем, очень популярным, и для престарелых, и для их родственников: Прекрасное место, прекрасное окружение и условия, забота и уход персонала. И рабочие места для населения вокруг. Ивавн Ше.