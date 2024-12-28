❄️По данным ЦГМС в Волгоградской области 28 декабря: Облачно с прояснениями. Утром в отдельных районах небольшие осадки (мокрый снег, снег), днем без существенных осадков.
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❄️По данным ЦГМС в Волгоградской области 28 декабря: Облачно с прояснениями. Утром в отдельных районах небольшие осадки (мокрый снег, снег), днем без существенных осадков.