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Татар-информ

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Минниханов поздравил Камболова с победой на выборах Президента Южной Осетии

Минниханов поздравил Камболова с победой на выборах Президента Южной Осетии

Центральная избирательная комиссия Южной Осетии 19 сентября 2026 года сообщила, что после обработки 99% протоколов по итогам президентских выборов, состоявшихся 18 сентября, лидирует исполняющий обязанности главы республики Марат Камболов.

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