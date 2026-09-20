Минниханов поздравил Камболова с победой на выборах Президента Южной Осетии

Центральная избирательная комиссия Южной Осетии 19 сентября 2026 года сообщила, что после обработки 99% протоколов по итогам президентских выборов, состоявшихся 18 сентября, лидирует исполняющий обязанности главы республики Марат Камболов.
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