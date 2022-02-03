Из ТЦ «Аврора» в Самаре эвакуировали 350 человек

В четверг, 3 февраля, из торгового центра «Аврора» в Самаре эвакуировали 350 человек. Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, по адресу, где находится ТЦ «Аврора», примерно в 16:49 поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации.