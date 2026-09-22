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Мировое обозрение

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Starship готовится к первому орбитальному полёту: SpaceX доставила гигантский Super Heavy на старт

Starship готовится к первому орбитальному полёту: SpaceX доставила гигантский Super Heavy на старт

SpaceX перевезла ускоритель Super Heavy на стартовый стол Starbase в Южном Техасе 21 сентября — за неделю до намеченного старта.

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