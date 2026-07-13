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Газета.ру

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FT: дубайская DP планирует построить новый порт для обхода Ормузского пролива

FT: дубайская DP планирует построить новый порт для обхода Ормузского пролива

Государственная компания эмирата Дубай DP World планирует построить новый порт и контейнерный терминал на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), чтобы обойти Ормузский пролив на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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