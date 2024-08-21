Источник: vandeman.org «Улучшения переговорных позиций» Спустя десять дней после вторжения ВСУ на территорию Курской области можно сделать некоторые выводы.
Что делать с Курским выступом ВСУ
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
ТОЖЕ САМОЕ, ЧТО ДЕЛАЛИ НАШИ ДЕДЫ С ФАШИСТАМИ В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ 1943 ГОДА !!! ТОЛЬКО ВЫСТУП БЫЛ В СТОРОНУ ВРАГА !!!!!!!!!!!!!!!!!
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6 час.
Traveller
Пока самизнаетекто жуёт сопли. А любители кровавого еврейского клоуна наглеют.
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5 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Рассекать на сектора и уничтожать по одному.
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5 час.
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