БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 302 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Архипов
    Диверсия. Чтобы боевых генералов заменить на паркетных.ЭКСПЕРТИЗА ПОКАЗА...
  • Евгений Высотин
    В нашем царстве-государстве многое делается через жопу: сначала выпустят на широкий простор "строителей" финансовых п...ЭКСПЕРТИЗА ПОКАЗА...
  • Uri Strukow
    "1999 — 2001 Глава межрегионального движения "Единство" 2001 — 2012 Основатель и сопредседатель Партии "ЕДИНАЯ РОССИ...ЭКСПЕРТИЗА ПОКАЗА...

Что делать с Курским выступом ВСУ

Что делать с Курским выступом ВСУ

Источник: vandeman.org «Улучшения переговорных позиций» Спустя десять дней после вторжения ВСУ на территорию Курской области можно сделать некоторые выводы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Моргунов
ТОЖЕ САМОЕ, ЧТО ДЕЛАЛИ НАШИ ДЕДЫ С ФАШИСТАМИ В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ 1943 ГОДА !!! ТОЛЬКО ВЫСТУП БЫЛ В СТОРОНУ ВРАГА !!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
6 час.
Traveller
Пока самизнаетекто жуёт сопли. А любители кровавого еврейского клоуна наглеют.
Ответить
5 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Рассекать  на сектора и  уничтожать по одному.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх