Сотрудники университета на Кронштадтском помогают участникам СВО

В коллективе Московского государственного технического университета гражданской авиации продолжается сбор денежных пожертвований на приобретение необходимого оборудования, медицинских препаратов и перевязочных средств для подразделений, воины которых участвуют в специальной военной операции.
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