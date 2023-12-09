Котировки акции нефтегазового гиганта ExxonMobil обвалились на 0.7% Наталья МарковаНа фоне нового витка конфликта между Венесуэлой и Гайаной в районе Эссекибо, цена акций нефтегазового гиганта ExxonMobil продемонстрировали значительное снижение стоимости.
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