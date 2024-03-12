Внук Пугачевой Никита Пресняков довел жену до слез важным заявлением

Уже несколько лет Никита Пресняков проживает вместе с супругой в штатах. Через некоторое время после начала СВО он, поддавшись панике, эмигрировал за рубеж, в результате чего лишился не только хорошего дома, но и работы.
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