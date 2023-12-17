На Украине назвали неожиданное место для следующего майдана: и это не Украина

В январе на Тайване может случиться антикитайский Майдан из-за победы прокитайской партии на выборах, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу директора Украинского института политики Руслана Бортника.
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