Ева.ру

74 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Готовы изуродовать себя, только бы выделиться! Многие говорят, что истинная красота женщины-это естественная красота!...Каждая девочка хо...
  • Виктор Шиховцев
    Короче, очередная жвачка для недалёких.Юлия Михалкова уш...
  • Алекс
    Шла бы на завод работать, шваль...Даже выглядит бол...

Наталья Подольская рассказала, за что на самом деле уволила няню

Наталья Подольская рассказала, за что на самом деле уволила няню

Вчера Наталья Подольская сообщила, что была вынуждена уволить няню своего сына, когда та сказала, что их отношения — это сотрудничество.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх