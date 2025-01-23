Депутат Башанкаев рассказал о готовящихся законах в здравоохранении в 2025 году

Опасны ли врачи-мигранты, нужно ли запретить народных лекарей и знахарей и как уравнять зарплаты врачей из разных регионов? Об этих и других проблемах российской медицины, которые предстоит решить в 2025 году, "Газете.
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