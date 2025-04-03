Пострадавшие из-за выдавливания плода подали первые иски

Гражданские иски о компенсации морального вреда подали к Симферопольскому клиническому роддому № 2 две женщины, у которых принимали там роды, рассказал «Известиям» юрист медицинского права и директор центра по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на Здоровье» Николай Чернышук.