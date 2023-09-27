"Амур" проиграл четвёртый матч подряд, уступив "Нефтехимику"

Встреча завершилась в серии буллитов.Встреча завершилась в серии буллитов.В Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный "Нефтехимик" и хабаровский "Амур".
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