Мальчики, пропустившие войну Средний возраст мужчин на Украине сократился до 57 лет (входит в пятёрку самых низких в мире).
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Мальчики, пропустившие войну Средний возраст мужчин на Украине сократился до 57 лет (входит в пятёрку самых низких в мире).
Свежие комментарии