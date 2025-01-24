Адвокат Лубенец: следствие просит продлить срок ареста генерала Муминджанова

Следствие просит 235-й гарнизонный военный суд продлить на три месяца срок содержания под стражей заместителю командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майору Валерию Муминджанову, подозреваемому в получении крупной взятки.
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