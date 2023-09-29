Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Мы вас можем убить в любой момент»: в Москве журналистам и политологу прислали свиные головы

«Мы вас можем убить в любой момент»: в Москве журналистам и политологу прислали свиные головы

РИА Новости Тимофей Сергейцев нашел у дверей своей квартиры в Москве свиную голову в пакете.  Он стал уже третьим сотрудником российских медиа, получившим такую посылку.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
И НА ФОНЕ ВСЕГО ЭТОГО Путин пописывает Указ, разрешающий гражданам Украины въезжать в Россию БЕЗ ВИЗ, без документов, хоть с просроченной  справкой из дурдома!!. ЧТО ТВОРИТСЯ в РОССИИ, МАТЬ ТВОЮ?!!! (Дальше все только матюком!!)... ......   ТО ЕСТЬ, это и бандэровские ДРГ могут свободно пересекать границу России? ТАК?!Твою...
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9 час.
svetlana shakmaeva
Санкции. Свиньи. Какалы. Да обосрались уже мы. Кстати голова свинина в духовке вкусного. А укроизгоев бомбить и бомбить.
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5 час.
svetlana shakmaeva
А эти писульки цензура проверяет??? У меня в спаме ...эти бла бла
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5 час.

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