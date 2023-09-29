«Мы вас можем убить в любой момент»: в Москве журналистам и политологу прислали свиные головы

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лина любимцева

И НА ФОНЕ ВСЕГО ЭТОГО Путин пописывает Указ, разрешающий гражданам Украины въезжать в Россию БЕЗ ВИЗ, без документов, хоть с просроченной справкой из дурдома!!. ЧТО ТВОРИТСЯ в РОССИИ, МАТЬ ТВОЮ?!!! (Дальше все только матюком!!)... ...... ТО ЕСТЬ, это и бандэровские ДРГ могут свободно пересекать границу России? ТАК?!Твою...