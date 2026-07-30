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«Возможно, какое-то колдовство»: Влад Череватый признался, что сделал приворот на Анну Седокову

«Возможно, какое-то колдовство»: Влад Череватый признался, что сделал приворот на Анну Седокову

Экстрасенс Влад Череватый в эфире программы «Утро.ТНТ» рассказал о магическом обряде, который он провёл, чтобы привлечь внимание певицы Анны Седоковой.

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