«Хороший спарринг». Кудряшов — о победе Бивола

Дмитрий Кудряшов высказался о победе Дмитрия Бивола. Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов поделился мыслями о победе Дмитрия Бивола над Линдоном Артуром в титульном поединке.
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