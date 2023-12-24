«Хороший спарринг». Кудряшов — о победе Бивола

Дмитрий Кудряшов высказался о победе Дмитрия Бивола. Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов поделился мыслями о победе Дмитрия Бивола над Линдоном Артуром в титульном поединке.