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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наталья Бестемьянова: «Шанаева достойна лучшего партнера. Если она найдет такого, то будет показывать куда более впечатляющие результаты»

Накануне стало известно, что распался дуэт Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда в танцах на льду. Они являются серебряными призерами чемпионата России и финала Гран-при страны сезона-2022/23.

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