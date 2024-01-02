Tesla признала поражение — компания больше не лидер электромобильного рынка

В IV квартале 2023 года Tesla реализовала больше электромобилей, чем ожидалось, но этого оказалось недостаточно, чтобы опередить по глобальным продажам автомобилей на электрическом ходу китайского автопроизводителя BYD, пишет Bloomberg.
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