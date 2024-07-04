Власти Израиля присвоили крупнейший за 30 лет участок территории Палестины

Израиль объявил «государственной землей» участок в 1270 гектаров на западном берегу реки Иордан, это рекордная за последние 30 лет по площади палестинская территория, которая единовременно была бы признана государственной землей Израиля, пишет РИА Новости со ссылкой на израильскую правозащитную организацию «Шалом ахшав».