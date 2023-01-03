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Аллер вернулся к тренировкам с «Боруссией». Форвард перенес две операции из-за опухоли яичка

Себастьян Аллер восстановился после операций, вызванных раком. 28-летний форвард вернулся в расположение дортмундской «Боруссии» для тренировок.

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