Православные есть? Заканчивайте базар!

В РПЦ прокомментировали инцидент с гибелью выброшенного из поезда кота В РПЦ призвали не наказывать проводницу, из-за которой погиб кот Твикс Те кто орал , как пример задумайтесь, сами не будьте зверями! Не будите лихо, пока тихо, ведь и отзеркалить может.