Почему сейчас хлеб быстро плесневеет, а раньше просто засыхал? Разгадка проста

Эксперт рассказала, почему современный хлеб быстро плесневеет и как это предотвратить.Эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова рассказала порталу "Здоровое питание", что современный хлеб быстро покрывается плесенью из-за неправильного хранения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии