Geely Monjaro, переименованный в Renault Grand Koleos, стал хитом в Южной Корее: он может потеснить Kia Sorento и Hyundai Santa Fe

Представленный в июне в Южной Корее Renault Grand Koleos стал суперхитом в стране: по итогам продаж в ноябре он вошел в топ-5 моделей местного производства, уступив лишь Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Kia Carnival и Hyundai Sonata.
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