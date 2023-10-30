Кадыров: Нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри

© РИА Новости . Алексей Никольский Израильский режим показал миру свое истинное лицо, организовав массовый террор мирных людей, однако это не повод идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри.
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