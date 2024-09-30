Индекс Nikkei обвалился на 4,65% из-за планов новоизбранного премьера

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии, резко снизился в ходе торгов в понедельник на 4,65%, до 38 063 пунктов на фоне опасений инвесторов по поводу экономической политики будущего премьер-министра Сигэру Исибы.
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