Индекс Nikkei обвалился на 4,65% из-за планов новоизбранного премьера

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии, резко снизился в ходе торгов в понедельник на 4,65%, до 38 063 пунктов на фоне опасений инвесторов по поводу экономической политики будущего премьер-министра Сигэру Исибы.