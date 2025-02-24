Он продал Украину сразу трем хозяевам Украинский лидер Владимир Зеленский не признает долги перед Соединенными Штатами из-за страха, так как в противном случае ему придется признать, что он продал Украину сразу трем хозяевам, считает депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
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