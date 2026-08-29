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Газета.ру

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Синоптик Леус: первые заморозки зафиксировали в Центральной России

Синоптик Леус: первые заморозки зафиксировали в Центральной России

На территории Центральной России зафиксировали первые заморозки. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

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