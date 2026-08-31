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Мобильное приложение Pump.fun достигло $50 млн суточного объёма торгов и 905 тыс. транзакций

Мобильное приложение Pump.fun достигло $50 млн суточного объёма торгов и 905 тыс. транзакций

Мобильное приложение платформы для запуска мемкоинов Pump.fun преодолело отметку в $50 млн суточного объёма торгов — против $250 тыс.

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