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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кроуфорд считает, что Пол может стать чемпионом мира: «Джейк − не просто ютубер, который просто боксирует»

«Станет ли Джейк Пол чемпионом? Это возможно. Многие не верят в Джейка, но он умеет бить справа, у него хорошая правая рука.

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