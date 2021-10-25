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Во Владивостоке сотрудники полиции и Общественный совет подвели итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса рисунка «Мои родители работают в полиции»

Во Владивостоке сотрудники полиции и Общественный совет подвели итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса рисунка «Мои родители работают в полиции»

В рамках повышения престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного мнения граждан о деятельности полиции организован Всероссийский конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции».

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