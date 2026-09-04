В Рязани задержан несовершеннолетний поджигатель

Сегодня в нашей рубрике «Биодрон дня» - 17-летний житель города Рязани, который неделю назад поджег батарейный шкаф на одном из железнодорожных перегонов.
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