Как темнокожий воин из Африки стал самураем Ясукэ

Почти 500 лет назад африканский воин попал в Японию и первым из иностранцев стал самураем. Большой рост, физическая сила, отвага и верность помогли темнокожему чужаку войти в воинскую элиту и превратили его в легенду.
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