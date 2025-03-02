Новые подробности Death Stranding 2: On The Beach раскрыты на официальном сайте PlayStation Сов...

Новые подробности Death Stranding 2: On The Beach раскрыты на официальном сайте PlayStationСовершенно новые подробности о предстоящей игре Death Stranding 2: On the Beach от Sony Interactive Entertainment и Kojima Productions были раскрыты на официальном сайте PlayStation.
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