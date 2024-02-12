WP: Высказывания Трампа о НАТО вызвали недовольство европейских политиков

Высказывания бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по поводу планов на поощрение атак на государства, входящие в состав НАТО, со стороны России послужили поводом для беспокойства среди некоторых европейских политиков.
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