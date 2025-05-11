Как Путин Запад переиграл: виртуозный дипломатический шаг

МОСКВА, 11 мая, ФедералПресс. Москва готова к серьезному диалогу для достижения долгосрочного мира, заявил Владимир Путин, подводя итоги праздничных мероприятий, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
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