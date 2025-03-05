Власти США заявили о пересмотре финансирования Украины

Власти США пересматривают финансирование помощи Украины. Об этом в среду, 5 марта, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге, видеотрансляция которого опубликована на YouTube-канале администрации президента Соединенных Штатов.