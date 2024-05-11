Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму $400 млн. Эти средства будут направлены в том числе на «оборонные товары и услуги», а также на «военную подготовку для оказания помощи Украине», говорится в сообщении Белого дома.
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