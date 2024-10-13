Ответ Израилю: Иран готов объявить себя ядерной державой Global Look Press/Shadati/XinHua На этой неделе появилась интригующая новость: группа из 39 иранских парламентариев обратилась в Совбез страны с просьбой разрешить создание ядерного оружия из-за угрозы со стороны Израиля.
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