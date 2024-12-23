Boost VC инвестирует в PoSciDonDAO

PoSciDonDAO, занимающаяся децентрализацией научных исследований, привлекла инвестиции от Boost VC. Инвестиции сопровождаются включением PoSciDonDAO в программу Boost VC Go-To-Market, которая предоставит ресурсы для развития и продвижения проекта.
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