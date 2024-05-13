Monde: оборона ВСУ в Волчанске Харьковской области не готова к действиям ВС РФ

Оборона ВСУ в приграничном с Россией Волчанске (Харьковская область) не подготовлена к действиям российских сил, пишет Le Monde со ссылкой на неназванного украинского военнослужащего, находящегося в городе.
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