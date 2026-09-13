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Сын прачки и сын дворника: как Александр Борисов и Василий Соловьёв-Седой вместе завоевали любовь всей страны

Сын прачки и сын дворника: как Александр Борисов и Василий Соловьёв-Седой вместе завоевали любовь всей страны

«Родители со страхом думали о том, что их сын решил стать актером. Как бы они были счастливы, если бы я внял их просьбам и великодушно согласился стать врачом или инженером.

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