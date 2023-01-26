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Трэй Янг сравнялся с Мэджиком Джонсоном по количеству матчей с 30 очками и 10 передачами

Разыгрывающий Трэй Янг помог «Атланте» добиться победы в матче с «Оклахомой» (137:132). Янг набрал 33 очка, 3 подбора и 11 передач при 5 потерях и 10 из 20 с игры.

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