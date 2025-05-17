Фестиваль с участием многодетных семей ´Эффективное общение в семье - залог успеха школьника. Сила влечений - секреты дружной семьи´Счастливая семья - это конечно дружная, заботливая, это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и здоровья.