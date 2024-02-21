Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Харьков будут брать. Есть три варианта как

Харьков будут брать. Есть три варианта как

Для тех, кто не очень силен в локациях и геопозициях. От Харькова до россиской границы - 39 км, до Белгорода - 71 км.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Даешь Николаев и Одессу!!! А Куев с Харьковым сами сдадутся!
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11 час.
Виктор Шилин
Николаев и Одесса важнее, но это лично моё мнение И пусть оно при мне останется. Наверху есть кому думать и у них хорошо получается.
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10 час.
Христос Второй
Харьков разрушат полностью , как и Мелитополь.
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9 час.

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