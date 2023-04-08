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Ходаковский: войскам РФ на участках, где нет активного наступления, почти полностью прекратили выдавать суточную норму боеприпасов

Ходаковский: войскам РФ на участках, где нет активного наступления, почти полностью прекратили выдавать суточную норму боеприпасов

Войскам РФ на участках, где нет активного наступления, почти полностью прекратили выдавать суточную норму снарядов.

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