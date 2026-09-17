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Франция такая страна, что может опять отдаться жиголо

Франция такая страна, что может опять отдаться жиголо

Фаворит президента Франции Габриэль Атталь пригласил тысячу избирателей на пиво: поговорить о жизни и борьбе за пост главы государства, в которой принимает участие.

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